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Стало известно, какие регионы стали лидерами по росту доходов украинцев

Стало известно, какие регионы стали лидерами по росту доходов украинцев

Реальный располагаемый доход украинцев в 2016 году увеличился. Лидерами по росту стали Киев и Ивано-Франковская область. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В частности, по данным Госстатистики, реальный располагаемый доход украинцев в 2016 году увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост зафиксирован в Киеве – на 6,3% и Ивано-Франковской области – на 4,6%.

Следом за ними идут Винницкая и Волынская области, где зафиксирован рост реальных располагаемых доходов на 4,5%, а также Одесская область с показателем в 4,4%.

В то же время реальный имеющийся доход в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшился в таких областях: Луганская – на 26,5%, Донецкая – на 19,1% и Днепропетровская – 1,6%.

По материалам УНН
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