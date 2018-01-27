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Установленные камеры видеонаблюдения в столице оснащены смарт-функциями

Установленные камеры видеонаблюдения в столице оснащены смарт-функциями

Сегодня на основных улицах столицы действует система видеонаблюдения, однако работа по установке и подключению камер будет продолжаться, — сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян.

«В 2017 году было установлено 1378 камер, вошедших в систему видеонаблюдения Киева. В частности, 206 камер были установлены к «Евровидению» (на центральных площадях и улицах города, в парке «Наталка», на Парковой дороге, Броварском проспекте). Еще 10 районов Киева, Труханов остров, бульвар Тараса Шевченко охвачены 1172 камерами», — цитирует чиновника пресс-служба КГГА.

По его словам, все установленные камеры видеонаблюдения оснащены смарт-функциями. Камеры различаются по типам. Так, в городе установлено 1023 обзорных камер, 247 камер с функцией распознавания номера на автомобилях, 68 — роботизированных, 23 — для анализа трафика дорожного движения, 10 — с детекцией лиц, 5 — панорамных камер PanoVu, 2 — с системой фиксации скорости.

Кроме того, по словам Давтяна, в декабре прошлого года закуплены еще 674 камеры видеонаблюдения. Их планируется установить: на всех выходах-входах в станции метрополитена — 195 камер, на выездах-въездах в столицу — 139 и на светофорных перекрестках — 340 камер.

«Все закупленные камеры видеонаблюдения — со смарт-функциями. Это означает, что город постепенно, но уверенно «умнеет». Я неоднократно слышал о том, что, мол, наблюдение — это не совсем правильно в части приватности, однако речь идет о безопасности города, его жителей и гостей. И одна из основных задач, которую ставит перед собой власть, — создать и наладить такую ​​систему, которая позволит всем нам действительно комфортно и безопасно чувствовать себя в родном городе», — сказал он.

По материалам Hubs
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