KPMG строит кампус-отель для борьбы с роботизацией

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе аудиторская компания KPMG представила проект «кампуса будущего» для массового переобучения сотрудников, пострадавших от автоматизации, пишет Quartz.
Переобучение работников, которые пострадали от автоматизации, — одна из ключевых тем для обсуждения в Давосе в этом году. ВЭФ опубликовал аналитический доклад, согласно которому только в США с этой проблемой столкнутся 1,4 млн человек.
Quartz пообщался в кулуарах форума с председателем совета директоров и главой KPMG Линн Доти о том, как компании планируют решать эту проблему. По ее мнению, если компания хочет остаться конкурентоспособной, ей необходимо обеспечить условия для постоянного, а не разового переобучения сотрудников.
В частности, KPMG для борьбы с негативными последствиями роботизации строит огромный кампус в Орландо (штат Флорида, США) за $450 млн. В нем есть 800 индивидуальных кабинетов, а все здание способно вместить одновременно до тысячи человек.
Особенностью кампуса является атмосфера Spa-отеля, в котором можно поужинать, сходить в паб, отдохнуть, сделать массаж, покататься на велосипеде и так далее.
Исследования показывают, что модель высшего образования «на всю жизнь» изжила себя, и работникам необходимо постоянно возвращаться за парту, чтобы успеть за меняющейся экономикой и технологиями. Ценность университетского образования уже не такая, какой она была 50 лет назад.
Кампус KPMG будет готов к концу 2019 года и полностью войдет в строй в первом квартале 2020 года. Возможно, он станет образцом того, как корпорации могут помочь в решении проблемы безработицы от автоматизации.
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