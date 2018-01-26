Межбанк: доллар обвалился

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,67/28,70 UAH/USD виртуально, без сделок.
Еще не успели толком стартовать торги «американцем» на межбанке, как появилась новость о признаках пролонгации возобновившегося накануне расширения гривневой ликвидности и рекордном скачке объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ подскочили с уровня 56 649,5 млн. грн. к отметке 71 457,9 млн. грн.
Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.12 понизился в цене, составив 28,56/28,60 UAH/USD. К 10.25 безналичный доллар не покинул отметку 28,56/28,60, а заметно возобновил снижение, оказавшись по состоянию на 10.48 Киева на цифре 28,55/28,57 UAH/USD.
На 11.05 откат безналичного доллара потерял динамику – на моменте цена «американца» пребывала на цифре 28,54/28,57 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,6700 / 28,70
евро – 35,8002/ 35,8348
российский рубль – 0,5133 / 0,5142
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2460 / 1,2461
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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