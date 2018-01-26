В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)

В Швейцарии существует проект создания подземного автоматического грузового метро Cargo Sous Terrain, его участники уже собрали 100 млн швейцарских франков.

В пул инвесторов входят китайский холдинг Dagong Global Investment, французская компания Medidiam, швейцарские сети супермаркетов Migros, Coop и Manor, банки Credit Suisse и “Кантональный банк Цюриха”, телекоммуникационный концерн Swisscom, почтовый оператор Die Post, национальная железнодорожная корпорация SBB и страховая компания Mobiliar.

Первый тоннель длиной 67 километров соединит города Херкинген/Нидербипп с городами Сур, Шпрайтенбах и Цюрих. Во всех в этих населенных пунктах расположены крупные логистические центры.

Швейцарское правительство подготовит специальный закон для реализации проекта. Инвесторы надеются, что он будет принят в 2019 году.

Фаза планирования продлится до 2023 года, за ней последует проходка трехпутного тоннеля, который можно будет ввести в строй к 2030 году. В идеале подземные грузовые тоннели соединят Женеву с Санкт-Галленом, а Базель с Люцерном и Туном – но это уже предположительно к 2045 году.

Общая стоимость проекта составит 33 миллиарда франков, причем это будут только частные деньги.

Ранее сообщалось, что перевозка грузов в этом метро будет осуществляться на базе технологии электромагнитного подвеса, средняя скорость поездов составит примерно 30 км/ч.