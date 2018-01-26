В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)

В Швейцарии существует проект создания подземного автоматического грузового метро Cargo Sous Terrain, его участники уже собрали 100 млн швейцарских франков.
В пул инвесторов входят китайский холдинг Dagong Global Investment, французская компания Medidiam, швейцарские сети супермаркетов Migros, Coop и Manor, банки Credit Suisse и “Кантональный банк Цюриха”, телекоммуникационный концерн Swisscom, почтовый оператор Die Post, национальная железнодорожная корпорация SBB и страховая компания Mobiliar.
Первый тоннель длиной 67 километров соединит города Херкинген/Нидербипп с городами Сур, Шпрайтенбах и Цюрих. Во всех в этих населенных пунктах расположены крупные логистические центры.
Швейцарское правительство подготовит специальный закон для реализации проекта. Инвесторы надеются, что он будет принят в 2019 году.
Фаза планирования продлится до 2023 года, за ней последует проходка трехпутного тоннеля, который можно будет ввести в строй к 2030 году. В идеале подземные грузовые тоннели соединят Женеву с Санкт-Галленом, а Базель с Люцерном и Туном – но это уже предположительно к 2045 году.
Общая стоимость проекта составит 33 миллиарда франков, причем это будут только частные деньги.
Ранее сообщалось, что перевозка грузов в этом метро будет осуществляться на базе технологии электромагнитного подвеса, средняя скорость поездов составит примерно 30 км/ч.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко заявил о готовности Кабмина повысить цены на газ по требованию МВФВчера, 15:00 - 3491 18
В Венецианской комиссии прокомментировали претензии Венгрии к украинскому законуВчера, 10:45 - 1839 9
В НБУ заявляют, что в Украине подорожает бензинВчера, 08:00 - 3854 9
Малайзия будет покупать украинские помидоры и яблокиВчера, 14:45 - 426 6
Робот София сломалась после вопроса о коррупции в УкраинеВчера, 11:45 - 3944 6
Межбанк: доллар обвалилсяВчера, 11:35 - 15933 3
Робот София сломалась после вопроса о коррупции в УкраинеВчера, 11:45 - 3944 6
В НБУ заявляют, что в Украине подорожает бензинВчера, 08:00 - 3854 9
Порошенко заявил о готовности Кабмина повысить цены на газ по требованию МВФВчера, 15:00 - 3491 18
Сорос в Давосе высказался о криптовалютахВчера, 11:00 - 2164
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)Вчера, 15:10 - 239
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon HeavyПозавчера, 11:35 - 818
В США начались продажи медицинских экзоскелетов24.01.2018, 15:10 - 1240 1
Новый конкурент Tesla: китайцы показали "крылатый" электрокар22.01.2018, 15:10 - 2510 2
Умные стекла будут обогревать здания20.01.2018, 15:10 - 3250 7
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Получаем дивидендыФондовий ринок
Давос-2018: Україна увійшла до списку лідерів з...Обговорення статей