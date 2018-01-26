Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 575 0

Обнаружен вирус, ворующий деньги через «1С»

Обнаружен вирус, ворующий деньги через «1С»

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили компьютерный вирус Mezzo, который ворует деньги через бухгалтерскую программу «1С»

По данным экспертов, большая часть жертв вируса находятся в России.

Жертв Mezzo немного, поскольку вирус только «собирал» информацию. Очевидно он только готовился к большому хищению денег.

Распространяется троян с помощью сторонних программ-загрузчиков. Предполагается, что Mezzo использует текстовые файлы 1С, которые были созданы менее двух минут назад. Вредитель ожидает открытия диалогового окна для обмена информацией между «1С» и банком, после чего похищает деньги с помощью подмены реквизитов.

Эксперты «Лаборатории Касперского» нашли аналогию в коде Mezzo и вируса-похитителя CryptoShuffler.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Криминал
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018