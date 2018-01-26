Обнаружен вирус, ворующий деньги через «1С»

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили компьютерный вирус Mezzo, который ворует деньги через бухгалтерскую программу «1С»

По данным экспертов, большая часть жертв вируса находятся в России.

Жертв Mezzo немного, поскольку вирус только «собирал» информацию. Очевидно он только готовился к большому хищению денег.

Распространяется троян с помощью сторонних программ-загрузчиков. Предполагается, что Mezzo использует текстовые файлы 1С, которые были созданы менее двух минут назад. Вредитель ожидает открытия диалогового окна для обмена информацией между «1С» и банком, после чего похищает деньги с помощью подмены реквизитов.

Эксперты «Лаборатории Касперского» нашли аналогию в коде Mezzo и вируса-похитителя CryptoShuffler.