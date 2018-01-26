Компания тестя Насирова заработает 1 млрд грн на реконструкции перрона в аэропорту Борисполь

Компания “Альтис-Констракшн” заработает 1,048 млрд грн на реконструкции перрона терминала D. Работы будут проводиться в две очереди и должны завершиться до 30 июня 2020 года, передает ЦТС.

Тендер на проведение реконструкции перрона был объявлен еще в сентябре 2017 года. Желание участвовать в торгах изъявили пять компаний: ООО “Альтис-Констракшн”, ООО “Фортис Юкрейн”, ОАО “Строительно-монтажный трест № 8”, ООО “Путевое строительство “АЛЬТКОМ” и ONUR (Турция). Предложения трех претендентов были отклонены. В результате, в аукционе участвовало всего две компании – “Альтис-Констракшн” и “Путевое строительство “АЛЬТКОМ”.

Наименьшую цену предложила фирма “Альтис-Констракшн”, благодаря чему и победила. Аэропорт Борисполь сэкономил на этом тендере 15,3 млн грн.

Отметим, что “Альтис-Констракшн” в июне 2017 года выиграла тендер и заключила договор с аэропортом Борисполь на проведение проектных работ по реконструкции перрона терминала D стоимостью около 3,5 млн грн.

Компания “Альтис-Констракшн” уже имеет опыт в строительстве и реконструкции аэропортовой инфраструктуры. В 2014 году подрядчик производил обустройство зоны внутренних рейсов в терминале D аэропорта Борисполь. Также компания участвовала в реконструкции аэропортов Херсон, Запорожье, Винница.

Конечным бенефециаром ООО “Альтис-Констракшн” является бизнесмен Александр Глимбовский. Его дочь, Екатерина Глимбовская, замужем за Романом Насировым, экс-главой Государственной фискальной службы.