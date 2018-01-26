500 фирм и офшоры Азии: Луценко о схеме воровства группировки Януковича

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко раскрыл схему, при помощи которой окружение Януковича “отмывало” незаконно полученные средства.

О том, как работает принцип вывода средств, генпрокурор рассказал в интервью для “Сегодня”.

По его словам, в схеме участвовали около 500 фирм и несколько государств.

“Схема воровства группировкой Януковича была такая: через примерно 500 фирм деньги выводились из Украины, переправлялись в офшорные зоны Азии, оттуда – в такие же зоны на Кипре, потом в Латвию, затем в украинские банки, а те уже у нас покупали ценные бумаги под 9% годовых дивидендов в валюте! Все – большой доход и деньги абсолютно чистые, полученные от нашего же государства”, – говорит генеральный прокурор.

По его словам, после победы Майдана Латвия конфисковала часть средств, и эти деньги не заинтересовали участников схемы.

“Когда случился в 2014 году Майдан и деньги были арестованы, часть из них, 50 млн, из Латвии в Украину не успели прийти. Их Латвия конфисковала в свой бюджет. Думаете, кто-то из группы Януковича пытался их забрать назад? Нет! Потому что понимают, что член ЕС никогда не позволит себе нечестную сделку, обман народа и дискредитацию своего суда”, – говорит генеральный прокурор.