Задержали экс-директора Укрспирта

В Румынии задержали бывшего генерального директора государственного предприятия Укрспирт Михаила Лабутина. Об этом сегодня, 25 января, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

“Задержание подтверждаю, на кого он готовил покушение, не подскажу”, – сказал Енин.

Перед этим сообщалось, что Военная прокуратура совместно с департаментом контрразведки СБУ и Нацполицией задержали организованную преступную группу из бывших уголовников и бывших участников АТО, которые взрывали людей в Киеве и готовили покушения.

Организатора этой группы арестовали в Румынии и сейчас происходит экстрадиционная проверка и процедура возврата этого человека в Украину.

Напомним, Лабутина подозревают в растрате 172,5 млн грн средств предприятия и уклонении от уплаты налогов на сумму 28,2 млн грн.