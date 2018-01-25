Гройсман не даст чиновникам накручивать себе премии

Правительство сделало невозможным начисление чрезмерных премий чиновникам.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал во время заседания Кабинета министров.

“Будет 10% экономический рост – пожалуйста, будете получать серьезные премии. А так просто за процесс никто никому не собирается платить”, – заявил премьер.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров на своем заседании изменил структуру начисления зарплаты госслужащим и повысил долю оклада с 30% до 50%.