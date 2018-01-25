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Гройсман не даст чиновникам накручивать себе премии

Гройсман не даст чиновникам накручивать себе премии

Правительство сделало невозможным начисление чрезмерных премий чиновникам.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал во время заседания Кабинета министров.

“Будет 10% экономический рост – пожалуйста, будете получать серьезные премии. А так просто за процесс никто никому не собирается платить”, – заявил премьер.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров на своем заседании изменил структуру начисления зарплаты госслужащим и повысил долю оклада с 30% до 50%.
  • Решение касается работников государственных органов, судов и органов правосудия.
По материалам Економічна Правда
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