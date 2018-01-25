Узнайте, готовы ли вы к безопасным платежам в Интернете? - тест

Оплатить мобильную связь, заплатить за коммуналку, заказать билет на концерт, перевести средства маме, оплатить штраф, приобрести новый телефон. Многие из нас оплачивают покупки и услуги онлайн.

Но далеко не каждый при этом задумывается о безопасности при оформлении платежа онлайн, и как следствие — теряет свои средства.

Finance.ua совместно с Easy Pay решил обратить внимание на эту проблему. Специально для этого нами разработан небольшой тест.

Всего 12 ответов и вы узнаете ответ: “Готовы ли вы к безопасным платежам в Интернете?”

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