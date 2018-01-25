День Финансов, 25 января: увеличение учетной ставки и условия для очередного транша от МВФ

Четверг, 25 января, день важных заявлений от Национального банка Украины и президента Петра Порошенко.
НБУ:
Повысил учетную ставку. Национальный банк повысил учетную ставку с 14,5% до 16%, отметив при этом, что ускорение инфляции по сравнению с 2016 годом (12,4%) произошло в первую очередь из-за действия факторов, на которые инструменты денежно-кредитной политики имеют ограниченное влияние.
Спрогнозировал показатель инфляции на 2018 год. Национальный банк прогнозирует рост потребительских цен на уровне 8,9% по итогам 2018 года. Отмечается, что потребительская инфляция будет замедляться и достигнет целевого уровня в середине 2019 года.
Улучшил прогноз роста ВВП. По прогнозам НБУ, в этом году рост экономики ускорится до 3,4% (предыдущий прогноз 3,2%) , а в следующем до 2,9% (ранее прогнозировалось 3,5%)
Оценил международные резервы Украины в 2018 году. Национальный банк ухудшил прогноз международных резервов в 2018 году с 22,2 млрд долларов до 20,5 млрд и в 2019 – с 21,2 млрд долларов до 17,8 млрд.
Данилишин предположил, когда ждать стабилизации курса гривны. Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин предполагает, что курс стабилизируется в марте-апреле и может укрепиться к лету.
Прокомментировал ситуацию с продажей украинской “дочки” Сбербанка. Такая реакция НБУ на сообщение главы Сбербанка России Германа Грефа о том, что сделка по продаже украинской “дочки” Сбербанка структурирована и ожидается только решение регулятора.
Порошенко:
О сотрудничестве с МВФ. При встрече с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард в Давосе Порошенко подчеркнул, что Украине очень важно продолжать такое сотрудничество в 2018 году, и поблагодарил партнеров из МВФ за поддержку.
О том, что нужно еще сделать для этого Украине. Также Порошенко в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщил, что Украина ускорит подготовку президентского законопроекта о создании антикоррупционного суда и намерена достичь значительного прогресса в формировании качественного инвестиционного климата.
О небывалом интересе топ-инвесторов к Украине. По словам Порошенко, благодаря проведению реформ инвестиционный климат в стране значительно улучшился. «Это первый раз, когда у меня столько запросов на встречу от топ-игроков инвестиционного рынка», – отметил он.
О баллотировании на второй президентский срок. Президент Петр Порошенко заявил, что примет решение о баллотировании на второй президентский срок через полгода, а от чего будет зависеть это решение, читайте здесь.
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