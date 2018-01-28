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Какая часть водителей знает, сколько алкоголя в крови допустимо при вождении - опрос

Какая часть водителей знает, сколько алкоголя в крови допустимо при вождении - опрос

74% украинских водителей помнят, какое количество алкоголя в крови допустимо при вождении автомобиля. В преддверии новогодних праздников украинские водители-пользователи Интернета прошли онлайн-тестирование на знание правил, ограничивающих вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба информационной кампании X-Road.

Результаты теста показали:

  • 74% опрошенных помнят, что допустимый уровень алкоголя в крови при управлении автомобилем – не более 0,2 промилле.
  • Почти 25% водителей не знают, что осмотр на состояние алкогольного опьянения может проводиться полицейскими на месте остановки авто при участии двух свидетелей.
  • 13% опрошенных не смогли назвать все процедуры, которые обязан выполнить представитель полиции во время проверки уровня алкоголя.
  • 87% украинцев, участвовавших в опросе, осведомлены, что водитель может быть привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
  • 76% украинцев знают, что вождение в состоянии алкогольного опьянения грозит штрафом от 10 200 до 40 800 грн с лишением права управления авто на срок от 1 до 10 лет (в зависимости от того, впервые или нет фиксируется нарушение).

Важно не только знать правила, но и безукоризненно их выполнять. За 11 месяцев 2017 года в Украине по вине нетрезвых водителей пострадало 1520 человек.

Согласно информации Департамента патрульной полиции Украины, за январь-ноябрь 2017 года зафиксировано 8940 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых водители управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов.

По материалам УБР
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