Какая часть водителей знает, сколько алкоголя в крови допустимо при вождении - опрос

74% украинских водителей помнят, какое количество алкоголя в крови допустимо при вождении автомобиля. В преддверии новогодних праздников украинские водители-пользователи Интернета прошли онлайн-тестирование на знание правил, ограничивающих вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает пресс-служба информационной кампании X-Road.
Результаты теста показали:
Важно не только знать правила, но и безукоризненно их выполнять. За 11 месяцев 2017 года в Украине по вине нетрезвых водителей пострадало 1520 человек.
Согласно информации Департамента патрульной полиции Украины, за январь-ноябрь 2017 года зафиксировано 8940 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых водители управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов.
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