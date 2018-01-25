Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 898 0

Данилишин спрогнозировал, когда ждать стабилизации курса гривны

Данилишин спрогнозировал, когда ждать стабилизации курса гривны

Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин предполагает, что курс стабилизируется в марте-апреле и может укрепиться к лету.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

“По мере увеличения объемов экспорта агропродукции (с февраля-марта), при условии сохранения относительно благоприятной конъюнктуры рынка металлургической продукции и сезонного роста спроса на нее (с марта-апреля), ожидается стабилизация курса гривны (возможен сценарий с укреплением курса нацвалюты в конце весны – начале лета)”, – объясняет Данилишин.

Он отметил, что 30 января совет НБУ на своем заседании рассмотрит вопрос о состоянии валютного рынка Украины.

Как прогнозирует председатель Совета Нацбанка, существенно способствовать курсовой стабильности будет восстановление сотрудничества Украины с МВФ. Повлияет и получение макрофинансовой помощи от ЕС.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018