Правительство вдвое уменьшило прогнозные показатели чистой прибыли Одесского морпорта

Финансовый план государственного предприятия “Одесский морской торговый порт” на 2018 год предполагает уменьшение чистой прибыли предприятия в сравнении с 2017 годом более чем вдвое.

Это следует из обнародованного в газете “Урядовый курьер” №17 от 25 января распоряжения Кабинета министров от 17 января 2018 г. № 26-р, которым утвержден финплан ГП “Одесский морской торговый порт” на текущий год.

В частности, план ГП “Одесский морской торговый порт” на 2018 год предусматривает получение доходов в размере 323,6 млн грн, чистой прибыли в размере 119,3 млн грн, освоение капитальных инвестиций в размере 73,7 млн грн, в государственный бюджет и целевые фонды планируется оплатить 299,1 млн грн, что будет способствовать стабилизации финансового положения государственного предприятия.

Как известно, финансовым планом предприятия на 2017 год было предусмотрено получение доходов в размере 471,754 тыс. грн, чистой прибыли в размере 260,592 тыс. грн, в государственный бюджет и целевые фонды планировалось оплатить 404,342 тыс. грн.