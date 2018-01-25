Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 125 0

Правительство вдвое уменьшило прогнозные показатели чистой прибыли Одесского морпорта

Правительство вдвое уменьшило прогнозные показатели чистой прибыли Одесского морпорта

Финансовый план государственного предприятия “Одесский морской торговый порт” на 2018 год предполагает уменьшение чистой прибыли предприятия в сравнении с 2017 годом более чем вдвое.

Это следует из обнародованного в газете “Урядовый курьер” №17 от 25 января распоряжения Кабинета министров от 17 января 2018 г. № 26-р, которым утвержден финплан ГП “Одесский морской торговый порт” на текущий год.

В частности, план ГП “Одесский морской торговый порт” на 2018 год предусматривает получение доходов в размере 323,6 млн грн, чистой прибыли в размере 119,3 млн грн, освоение капитальных инвестиций в размере 73,7 млн грн, в государственный бюджет и целевые фонды планируется оплатить 299,1 млн грн, что будет способствовать стабилизации финансового положения государственного предприятия.

Как известно, финансовым планом предприятия на 2017 год было предусмотрено получение доходов в размере 471,754 тыс. грн, чистой прибыли в размере 260,592 тыс. грн, в государственный бюджет и целевые фонды планировалось оплатить 404,342 тыс. грн.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018