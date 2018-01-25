Межбанк: в дебюте сессии доллар упал до 28,76

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,79/28,82 UAH/USD виртуально, без сделок.

Еще не успели толком стартовать торги «американцем» на межбанке, как появилась новость о признаках пролонгации возобновившегося накануне расширения гривневой ликвидности и росте объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ повысились с уровня 55 527,8 млн. грн. к отметке 56 649,5 млн. грн.

Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.16 понизился в цене, составив 28,74/28,76 UAH/USD.

По состоянию на 10.40 Киева котировки безналичного доллара все еще не тронулись с уровня 28,74/28,76 UAH/USD, удерживаемые на месте «ситуативным» балансом покупок и продаж «американца».

Около 11.02 цена безналичного доллара возобновила снижение до отметки 28,73/28,75 UAH/USD стараниями более активных продаж СКВ, в которых участвовали как украинские банки, так и «дочки» нерезидентов.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,7900 / 28,8200

евро – 35,6852/ 35,7195

российский рубль – 0,5107 / 0,5118

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2408/ 1,2409

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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