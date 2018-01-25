Лопнувшие банки должны за рефинанс НБУ 54 млрд грн

Украинские банки, которые находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, погасили задолженность по кредитам рефинансирования Нацбанка на общую сумму в размере 2,08 миллиарда гривен, — говорится в сообщении Фонда.

Как уточняют в ведомстве, полностью погасили задолженность перед НБУ в течение 2017 г. банк «Порто-Франко» на сумму 36,23 млн грн и Платинум Банк — 248,62 млн грн.

«На сегодня этими банками начато и продолжается удовлетворения требований кредиторов третьей очереди — Фонда гарантирования, который в рамках гарантированного возмещения выплатил вкладчикам этих банков 5,2 млрд грн», — проинформировали в ФГВФЛ.

В Фонде рассказали, что по состоянию на начало 2018 г. задолженность по выданным кредитам рефинансирования НБУ учитывается на счетах 23 банков, которые ликвидируются, а общая сумма задолженности составляет 53,7 млрд грн.

По данным ФГВФЛ, банки с наибольшими обязательствами по кредитам рефинансирования на начало года: банк «Надра» — 12,1 млрд грн, банк «Финансовая инициатива» — 10,1 млрд грн, «Дельта Банк» — 7,6 млрд грн, «ВиЭйБи Банк» — 5,2 млрд грн, «Родовид Банк» — 4,4 млрд грн.

Как напоминается в релизе Фонда гарантирования, в течение 2016 г. в рамках внеочередного удовлетворения требований полностью погасили задолженность перед НБУ по кредитам рефинансирования банк «Форум» — 304,06 млн грн и банк «Хрещатик» — 190,46 млн грн.

Ранее Нацбанк завершил рассмотрение программ снижения сверхлимитных объемов задолженности связанных лиц и насчитал 22 банка со сверхлимитными объемами такой задолженности.