Инвествливания в «зеленые» энергопроекты достигли 400 млн евро

В 2017 году в Украине ввели в эксплуатацию 257 МВт мощностей объектов, производящих электроэнергию из возобновляемых источников по «зеленому» тарифу, что в 2 раза больше, чем в 2016 г., — говорится в сообщении пресс-службы Госэнергоэффективности.

В ведомстве отмечают, что такая динамика установления «зеленой» энергетики демонстрирует эффективность реформ в возобновляемой энергетике, проводимых Агентством совместно с правительством, парламентом, профильными министерствами и другими игроками рынка.

«Мы продолжаем совершенствовать законодательное поле таким образом, чтобы создать благоприятные условия для работы как отечественных, так и иностранных инвесторов на украинском рынке «зеленых» проектов», — прокомментировал тренд председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Среди ключевых законодательных изменений, которые положительно повлияли на развитие этого сектора, в Агентстве выделяют следующие:

— совершенствование и привязка к курсу евро к 2030 г. «зеленого» тарифа;

— ликвидация требования по «местной» составляющей;

— введение надбавки за использование украинского оборудования;

— заключение долгосрочных договоров на закупку «чистой» электроэнергии по «зеленому» тарифу.

В целом, с начала 2015 г. в секторе возобновляемой электроэнергетики ввели 408 МВт новых мощностей, из них:

— в 2015 г. — 30 МВт мощностей;

— в 2016 г. — 121 МВт мощностей;

— в 2017 г. — 257 МВт мощностей.

В установление указанных объектов возобновляемой электроэнергетики инвестировано более 400 миллионов евро.