Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко встретился с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард в Давосе. Во время переговоров они, в частности, говорили о назначении нового главы Нацбанка Украины.
Об этом Лагард и Порошенко сообщили журналистам.
“Встреча с президентом Порошенко и членами его команды была очень продуктивной и приятной. Это дало нам шанс обсудить все меры, которые уже принимаются, и мы надеемся, что наше обсуждение поспособствует введению других мер, о которых мы говорили. Мы говорили о том, что в Украине будет новый глава НБУ”, – заявила директор МВФ.
Порошенко заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.
“За последние полгода мы ввели длинный перечень реформ, и мы будем продолжать эффективное сотрудничество в различных сферах и выполнять то, о чем мы договорились сегодня во время встречи и до этого. Я надеюсь на очень долгое и эффективное сотрудничество с МВФ – Ред.)”, – отметил президент.
Он подчеркнул, что Украине очень важно продолжать такое сотрудничество в 2018 году и поблагодарил партнеров из МВФ за поддержку.
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