День финансов, 24 января: "сказочный" курс 8,9, альтернатива ВВП, продавцы-доносчики, "дочка" Антонова в США

Среда, 24 января, запомнилась двумя индексами. Один оценил курс в 8,9 гривны за доллар, а второй может стать альтернативой ВВП. Ниже про них и не только.

Ах, этот “сказочный” курс 8,9. Многие, пожалуй, уже и забыли когда, в украинских обменниках высвечивался курс по 8,9 гривен за доллар. Но, если верить индексу Биг-Мака, курс должен быть именно на такой отметке. Украинскую гривну признали самой недооцененной валютой по “индексу Биг-Мака”.

Индекс инклюзивного развития. Именно этот индекс, исходя из выводов на ВЭФ в Давосе, может стать альтернативной системой оценки экономического развития стран. Как уверяют эксперты, этот показатель более полно отражает реальное положение дел в стране, поскольку учитывает не только ВВП, но еще 11 параметров. Индекс составляется второй год подряд.

“Дочка” Антонова в США. Украинская компания “Авиалинии Антонова” открыла представительство в американском Хьюстоне, штат Техас. Одним из его первых заказчиков стала космическая корпорация Orbital ATK.

Профессии-аутсайдеры. В Госслужбе занятости назвали профессии-аутсайдеры по Украине. Узнать, есть ли среди таковых ваша профессия, можно по ссылке. Стоит сказать, что по данным той же госслужбы занятости самые высокие зарплаты в Украине в 2017 году были в Киеве, но из-за миграционных процессов значительно повысилась средняя зарплата в Закарпатской области.

Байден, Порошенко, Шокин. Любопытную историю рассказал бывший вице-президент США Джозеф Байден. С его слов, увольнение Виктора Шокина произошло только после того, как он пригрозил от имени президента США не предоставлять Украине миллиард долларов кредитных гарантий.

Купил колечко? Об этом сообщат. Минфин предлагает обязать продавцов ювелирных изделий, драгметаллов и камней сообщать о дорогих покупках украинцев. Проводить первичный финансовый мониторинг придется в каждом случае, когда покупатель приобретает «золото и бриллианты» на сумму свыше 40 тыс. грн.

Украинский вертолет за $195 тыс. Частная компания “Горизонт” из Белой Церкви представила легкие вертолеты собственной разработки SL-231 Scout. Вертолет имеет одновинтовую схему с трехлопастным несущим винтом. Рулевой винт двухлопастный. На официальном сайте производителя указано, что эта модель вертолета стоит $195 тыс. Заходите по ссылке, чтобы посмотреть видео с этой украинской «птичкой».