Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 793 0

Молодым - деньги, пожилым - работу: Глава МВФ рассказала о рынке труда

Молодым - деньги, пожилым - работу: Глава МВФ рассказала о рынке труда

Евросоюзу необходимо помочь молодежи зарабатывать больше и увеличивать пенсионный возраст.

Об этом сказала глава Международного валютного фонда Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

“Психологический возраст выхода на пенсию в Европе сейчас рассматривается уже на уровне 67 лет. Но нужны новые более гибкие системы”, – заявила Лагард.

“К примеру, в Испании несколько лет назад пересмотрели пенсионный возраст и сделали корректировки, исходя из роста продолжительности жизни людей. И это правильный подход. Когда условия, качество и продолжительность жизни растет, а пенсионный возраст не увеличивается – так не может быть”, – заметила она.

Кроме того, Лагард считает, что Европе нужно разработать новые политики для рынка труда.

В частности, нужно разработать механизмы, которые бы помогли молодежи лучше реализовать себя и воплотить свои амбиции.

Она обратила внимание на то, что европейская молодежь – это следующее поколение налогоплательщиков, которое также будет наполнять пенсионные системы финансированием.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Все, что мы знаем про:МВФ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018