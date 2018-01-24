Молодым - деньги, пожилым - работу: Глава МВФ рассказала о рынке труда

Евросоюзу необходимо помочь молодежи зарабатывать больше и увеличивать пенсионный возраст.
Об этом сказала глава Международного валютного фонда Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
“Психологический возраст выхода на пенсию в Европе сейчас рассматривается уже на уровне 67 лет. Но нужны новые более гибкие системы”, – заявила Лагард.
“К примеру, в Испании несколько лет назад пересмотрели пенсионный возраст и сделали корректировки, исходя из роста продолжительности жизни людей. И это правильный подход. Когда условия, качество и продолжительность жизни растет, а пенсионный возраст не увеличивается – так не может быть”, – заметила она.
Кроме того, Лагард считает, что Европе нужно разработать новые политики для рынка труда.
В частности, нужно разработать механизмы, которые бы помогли молодежи лучше реализовать себя и воплотить свои амбиции.
Она обратила внимание на то, что европейская молодежь – это следующее поколение налогоплательщиков, которое также будет наполнять пенсионные системы финансированием.
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