Межбанк: курс доллара остался на уровне предыдущей сессии

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся во вторник относительно доллара на 1,10 коп., на торгах среды понизился на 0,06 коп., оказавшись на уровне 28,8654 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 24 января с уровней предыдущего закрытия 28,82/28,85 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» прибавил в цене, поднявшись к 28,84/28,87, реагируя на заметно выросшую гривневую ликвидность (Казначейство накануне компенсировало НДС на сумму 4,2 млрд. грн.), а спустя 20 минут доллар уже оказался на цифре 28,89/28,91 UAH/USD.

Как оказалось, это было максимальное значение цен за среду, и с 10.35 до 11.43 доллар не покидал отметку 28,88/28,89 UAH/USD, удерживаемый на месте низколиквидным равновесием покупок и продаж.

С 11.43 стартовала коррекция «американца», одномоментно уронившая его до 28,82/28,85 UAH/USD. Пополудни, на 12.25 доллар опустился к 28,80/28,83, а на обеденный перерыв около 12.55 межбанк ушел на цифре 28,80/28,82 UAH/USD.

После обеда на опустевшем межбанке с 14.45 «американец» ограничился расширением спреда, понизив более значимые биды до 28,79/28,82 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими до самого завершения торгов.

На цифре 28,79/28,82 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.

Большинство сделок на межбанке 24 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,8654 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28, 8000/ 28,8300

евро – 35,5200 / 35,5618

российский рубль – 0,5111 / 0,5121

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2396 / 1,2397

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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