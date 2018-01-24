Украинцы стали покупать меньше топлива

Украинцы в декабре прошлого года через сеть АЗС купили на 13% меньше бензина, чем в декабре 2016 года.

По данным Госстата, объем продаж топлива в декабре 2017 года составил 106,17 тыс. тонн.

Дизтоплива через сеть АЗС в декабре 2017 года продали 83,8 тыс. тонн. Это на 7,4% меньше показателя декабря 2016 года.

В то же время за аналогичный период на 18,4% увеличились продажи пропана и бутана – до 57,97 тыс. тонн.

В денежном выражении в декабре 2017 года бензина было продано на 4 млрд грн. Дизельного топлива – на 2,58 млрд грн, пропана и бутана – на 1,3 млрд грн.

Всего за прошлый год через сеть АЗС в Украине было реализовано 1,44 млн тонн бензина, 1,119 млн тонн дизтоплива, 713 тыс. тонн пропана и бутана.

При подсчетах не учитывали часть территории зоны АТО и территорию оккупированного Крыма и Севастополя.