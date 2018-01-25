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BMW готовит «шах и мат» для Mercedes

BMW готовит «шах и мат» для Mercedes

BMW планирует опередить Mercedes-Benz в сегменте люксовых автомобилей. Такое заявление в своем интервью немецкому журналу Manager Magazin сделал генеральный директор BMW Харальд Крюгер.

«В 2020 году мы опередим Mercedes по продажам, как это уже было ранее. Я поставил перед своей командой такую цель. Уверен, что мы сможем её добиться, если приложим максимум усилий. Но мы должны не просто стать лидером нашего сегмента автомобильного рынка, мы должны быть лучшими по качеству», — сказал Крюгер.

До 2016 года BMW целых десять лет был лидером по продажам в сегменте люксовых автомобилей. В 2016 году на первое место вышел Mercedes-Benz, благодаря очень большому спросу на их кроссоверы и хэтчбек A-Class.

В 2017 году компания Mercedes-Benz продала во всем мире 2,29 млн. автомобилей, что на 9,9% больше, чем в 2016 году. Этого удалось добиться благодаря рынку Китая. В свою очередь, в 2017 году компания BMW продала во всем мире 2,09 млн. автомобилей, что на 4,2% больше, чем в 2016 году.

Таким образом, в ближайшие два года конкуренция между этими крупнейшими немецкими автопроизводителями усилится. BMW придется очень постараться в разработке новых моделей, чтобы опередить своего главного конкурента, который, мы уверены, не будет, как говорится, сидеть сложа руки.

По материалам autonews.ua
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