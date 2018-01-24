Производить электрокары в Украине в четыре раза выгоднее, чем в Германии - Кубив

Производство каждого электромобиля в Украине в четыре раза выгоднее по сравнению с Германией.

Об этом заявил первый вице-премьер министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив на открытии экономического форума “Украина-Бавария”.

“Украина имеет удобное расположение и привлекательные условия, чтобы наладить производство электрокаров с высокой локализацией производства в Украине. Производство одного такого автомобиля в Украине в 4 раза выгоднее, чем в Германии”, – подчеркнул он.

Напомним, с 1 января 2018 года при покупке электрокара платить налог на добавленную стоимость (НДС) и акциз не нужно.

Отметим, сегодня в Украине насчитывается около 400 устройств для зарядки электрокаров, и их инфраструктура продолжает развиваться.