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Кубив объяснил немцам, почему им следует инвестировать в Украину

Кубив объяснил немцам, почему им следует инвестировать в Украину

Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив призвал немецкий бизнес инвестировать в региональные проекты в Украине, поскольку реформы способствуют развитию регионов. Соответствующее заявление он сделал на открытии экономического форума “Украина-Бавария”.

“Системные реформы в Украине способствуют развитию регионов, поэтому приглашаю баварский бизнес инвестировать в региональные проекты: инфраструктуру, агробизнес, энергетику, цифровые технологии”, — сказал Кубив.

Как уточнил он, немецкие инвесторы активно интересуются возможностями для инвестиций в инфраструктуру, энергетику, а также приватизацией.

Также, по словам министра экономического развития, у Украины есть необходимый потенциал для того, чтобы стать мировым производственным и логистическим хабом, сосредотачиваясь на высоких технологиях и создании высокой добавленной стоимости.

По материалам УНН
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