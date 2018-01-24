У Ахметова рассчитывают на быстрое снятие ареста активов на $820 млн в споре по Укртелекому

Компания СКМ Рината Ахметова рассчитывает, что в ближайшие месяц-два кипрский суд снимет арест с активов компании на $820 млн, наложенный в рамках спора по Укртелекому.
Об этом заявил директор по международным связям и отношениям с инвесторами СКМ Джок Мендоза-Вилсон в интервью.
“Мы уверены, что в конце февраля – начале марта 2018 года данное постановление будет отменено”, – заявил Мендоза-Вилсон.
В СКМ считают, что компания Raga Establishment, которая подала иск против компании, получила такое решение суда, которое является безосновательным, “только за счет предоставления суду неполной или недостоверной информации”.
Мендоза-Вилсон упрекнул кипрский суд в том, что тот вынес свое решение, не рассматривая дело по существу и не вникая в обстоятельства спора.
Он считает иск на Кипре против целого ряда ответчиков – как связанных, так и не связанных с группой СКМ – искусственным представлением с целью заморозить активы компаний группы СКМ на Кипре, тем самым оказав на нее давление.
“У нас нет и не может быть спора Ахметов – Горбуненко, Ахметов – Фирташ или чего-то в этом роде. Спор идет между EPIC/Raga и компанией SCM Financial Overseas. Ни господин Ахметов, ни какие-либо компании группы СКМ не давали Raga гарантий или поручительств по этой сделке”, – подчеркнул он.
Напомним, 5 января 2018 года издание Financial Times сообщило, что окружной суд Никосии 27 декабря вынес постановление о заморозке активов бизнесмена Рината Ахметова на сумму $820 млн по делу Укртелекома. Как отмечается, активы были заморожены по иску компании Raga Establishment.
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