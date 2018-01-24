Порошенко и его бизнес-партнеры проигнорировали немецкий реестр прозрачности компаний - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнеры не внесли свои данные в немецкий реестр прозрачности компаний как конечные бенефициары завода в Германии.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на DW.

В прошлом году в Германии появился реестр, в который немецкие компании должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров.

Как отмечается, речь идет прежде всего о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и кое-где сознательно скрывают свою собственность за оффшорными фирмами.

Как известно, в составе агрохолдинга Петра Порошенко “Укрпроминвест-Агро” с 2011 года в городе Эльстерауе на востоке Германии работает завод по производству крахмала.

Конечными владельцами завода являются компании с Кипра и Британских Виргинских Островов, оформленные через Interstarch GmbH. Владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является “Интерстарч-Украина”, входящая в холдинг Петра Порошенко “Укрпроминвест-Агро”. Согласно закону об отмывании денег, компания должна была до первого октября прошлого года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности.

По данным реестра, украинские инвесторы не внесли в него никакой информации, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.

Согласно немецкому закону, бенефициаром может считаться не только владелец существенного участия (более 25 процентов), но и лицо, которое осуществляет контроль над предприятием способом, который можно приравнять к этому”.

Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, является влияние личности на назначение руководящих органов предприятия.

Учитывая, что контроль над предприятием имеют менеджеры холдинга Порошенко (так, например, владельцем кипрской компании, на которую зарегистрирован завод, называет себя Сергей Зайцев, многолетний топ-менеджер концерна “Рошен”), президент, очевидно, является бенефициаром, в соответствии с законодательством.

Подобное определение бенефициарных владельцев содержится и в украинском законодательстве.

Тем не менее, в украинской электронной декларации Петра Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании, также нет.

За нарушение требований относительно сообщения о бенефициарах немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. А в случае повторного нарушения – до миллиона евро.

Напомним, недавно президент попал в “Paradise Papers”. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал офшорную компанию не для того, чтобы передать “Рошен” в “слепой траст”, а чтобы минимизировать налоги.