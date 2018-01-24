"Антонов" открыл "дочку" в США

Украинская компания “Авиалинии Антонова” открыла представительство в американском Хьюстоне, штат Техас.

Об этом сообщается в официальном блоге авиакомпании.

Одним из его первых заказчиков стала космическая корпорация Orbital ATK. АН-124-100 “Руслан” перевез произведенный компанией спутник Al Yah 3.

Orbital ATK впервые разработала и произвела большой спутник, поскольку ранее специализировалась на меньших космических аппаратах.

“Это крупнейший и наиболее сложный [спутник] из всех, которые мы когда-либо создавали”, – рассказал Амер Хоури, вице-президент Orbital ATK.

Для перевозки его поместили в контейнер, размеры которого составляли 11,4 м в длину, 4,6 м в ширину и 4,1 м в высоту, а общий вес – 23 тонны.

“Руслан” доставил спутник из Вашингтона в столицу французской Гвианы Кайенну. Оттуда он отправился на космодром Куру. Запуск Al Ayah 3 на борту французской Ariane 5 состоится уже 25 января.

Как сообщили в украинской компании, “Руслан” после доставки груза сразу вернулся в Вашингтон, чтобы принять на перевозку еще один спутник от Orbital ATK.