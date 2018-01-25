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Nokia лишила свои «умные» весы уникальной функции

Nokia лишила свои «умные» весы уникальной функции

Nokia сообщила, что убрала из «умных» весов Body Cardio функцию Pulse Wave Velocity (PWV), которая позволяет отслеживать скорость распространения пульсовой волны.

24 января для устройства будет выпущено принудительное обновление, а когда функция снова станет доступна (и станет ли доступна вообще), компания не рассказала, сообщает «3Dnews».

Nokia приостановила продажи весов, но через несколько месяцев собирается их возобновить – уже без PWV.

Body Cardio появились на рынке в 2016 году – тогда ещё под брендом разработчика Withings, которого Nokia купила в апреле 2016 года. От оригинальных «умных» весов французской Body Cardio отличались поддержкой упомянутой выше технологии PWV, которая позволяет замерять, насколько быстро ваша кровь течёт по венам.

По материалам 3dnews.ru
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