Продажи украинского сахара за рубеж выросли на 30%

В течение 2017 года было продано за рубеж 598 тысяч тонн на сумму $279 миллионов. Это на 29% больше, чем годом ранее. Наметились изменения и в географии поставок сладкой продукции из Украины.
Экспорт сахара увеличился на 30%, а крупнейшими импортерами украинской продукции стали Шри-Ланка (69 тысяч тонн), Турция (49 тысяч тонн), Азербайджан (45 тысяч тонн), Судан (40 тысяч тонн). Кроме того, импортировали наш сахар Ливия и Кот-д’Ивуар в количестве 39,9 и 34,5 тысяч тонн соответственно. Такую информацию предоставила руководитель аналитического отдела НАЦУ «Укрсахар» Руслана Бутыло.
За последний месяц 2017 года за пределы Украины продано 46,6 тысяч тонн сахара. За текущий маркетинговый год было поставлено 174 тысячи тонн продукции. Однако этот показатель ниже, чем аналогичный за прошлый отчетный период.
Такое снижение обусловлено не слишком благоприятными условиями на внешних рынках для отечественных производителей сахара, так как цены за пределами Украины были ниже. Также внесли корректировки и погодные условия, которые снизили качество сахарной свеклы. При этом Украине удалось выполнить все условия по всем заключенным контрактам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Мы не даем миллиард долларов": Байден рассказал, как заставлял Порошенко уволить ШокинаВчера, 14:30 - 5297 19
Производить электрокары в Украине в четыре раза выгоднее, чем в Германии - КубивВчера, 21:00 - 1771 12
Эксперт назвал четыре причины обвала гривны4 ч. назад - 3980 11
Порошенко и его бизнес-партнеры проигнорировали немецкий реестр прозрачности компаний - СМИВчера, 13:45 - 2413 9
ГФС назвала 10 крупнейших налогоплательщиков Украины2 ч. назад - 1337 6
"Мы не даем миллиард долларов": Байден рассказал, как заставлял Порошенко уволить ШокинаВчера, 14:30 - 5297 19
BMW готовит «шах и мат» для Mercedes11 ч. назад - 4256
Эксперт назвал четыре причины обвала гривны4 ч. назад - 3980 11
Порошенко и его бизнес-партнеры проигнорировали немецкий реестр прозрачности компаний - СМИВчера, 13:45 - 2413 9
Разработка 50-летней давности помогла создать новый аккумуляторВчера, 23:20 - 1914
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon Heavy2 ч. назад - 210
В США начались продажи медицинских экзоскелетовВчера, 15:10 - 664
Новый конкурент Tesla: китайцы показали "крылатый" электрокар22.01.2018, 15:10 - 1979
Умные стекла будут обогревать здания20.01.2018, 15:10 - 2723 3
Обнаружен новый сверхпроводящий сплав с уникальными свойствами19.01.2018, 15:10 - 2852
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
У ПриватБанку очікуються скорочення - АкчакочаОбговорення статей
Вернум БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Идеи: портфельФондовий ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості