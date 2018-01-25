Продажи украинского сахара за рубеж выросли на 30%

В течение 2017 года было продано за рубеж 598 тысяч тонн на сумму $279 миллионов. Это на 29% больше, чем годом ранее. Наметились изменения и в географии поставок сладкой продукции из Украины.

Экспорт сахара увеличился на 30%, а крупнейшими импортерами украинской продукции стали Шри-Ланка (69 тысяч тонн), Турция (49 тысяч тонн), Азербайджан (45 тысяч тонн), Судан (40 тысяч тонн). Кроме того, импортировали наш сахар Ливия и Кот-д’Ивуар в количестве 39,9 и 34,5 тысяч тонн соответственно. Такую информацию предоставила руководитель аналитического отдела НАЦУ «Укрсахар» Руслана Бутыло.

За последний месяц 2017 года за пределы Украины продано 46,6 тысяч тонн сахара. За текущий маркетинговый год было поставлено 174 тысячи тонн продукции. Однако этот показатель ниже, чем аналогичный за прошлый отчетный период.

Такое снижение обусловлено не слишком благоприятными условиями на внешних рынках для отечественных производителей сахара, так как цены за пределами Украины были ниже. Также внесли корректировки и погодные условия, которые снизили качество сахарной свеклы. При этом Украине удалось выполнить все условия по всем заключенным контрактам.