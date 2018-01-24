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Байден рекомендовал представителям Трампа внимательно следить за тем, что говорят и умалчивают представители украинской власти

Байден рекомендовал представителям Трампа внимательно следить за тем, что говорят и умалчивают представители украинской власти

Бывший вице-президент США Джозеф Байден подчеркнул, что коррупция продолжает быть самой большой проблемой для Украины.

В связи с этим он рекомендовал представителям администрации президента Дональда Трампа внимательно следить за тем, что говорят и умалчивают представители украинской власти, а также проверять, как они выполняют свои обещания.

Об этом Байден заявил во время выступления в Совете по международным отношениям США.

“Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве”, – подчеркнул Байден.

Также во время своего выступления он вспомнил об Антикоррупционном суде.

“Они сделали некоторые очень важные необходимые институциональные и кадровые изменения. Но один из трех необходимых институтов сейчас отходит назад. Антикоррупционный суд. Но они обещали, что этого не произойдет”, – отметил Байден.

По материалам Голос Америки
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