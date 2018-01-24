Старая версия
укр ру
Все Новости
- 194 0

Суд запретил "Укрзализныце" требовать от "Трейд Коммодити" поставки топлива

Суд запретил "Укрзализныце" требовать от "Трейд Коммодити" поставки топлива

Хозяйственный суд Днепропетровской области запретил “Укрзализныце” подписывать договор на 10 тысяч тонн дизтоплива с компанией “Август Пром”, которая победила на тендере 28 декабря 2017 года с ценой 26 090 гривен за тонну.

Об этом сообщает enkorr.

Иск был подан от созданной прошлым летом днепровской компании “Утиль Оил”, которая утверждает в суде, что “существенное уменьшение “Август Промом” суммы тендерного предложения при отсутствии на то объективных оснований может свидетельствовать об отсутствии у него намерения исполнять договор по такой цене”.

С 28 декабря 2017 года по 23 января 2018 года средние рыночные цены ДТ, по данным “Консалтинговой группы А-95”, увеличились на 8% – с 27 010 грн/т до 29 100 грн/т. Из-за девальвации и роста нефтяных котировок возможен их дальнейший рост.

Именно из-за существенного роста цен с момента проведения аукциона решение суда по иску “Утиль Оила” выгодно в первую очередь поставщику – компании “Август Пром”. Однако установить связь между компаниями не удалось.

Напомним, речь идет о тендере “Укрзализныци” на 50 тыс. т, объявленном 21 ноября 2017 г. Он был разбит на 5 отдельных процедур по 10 тыс. т каждая. Аукционы по всем процедурам состоялись 28 декабря. “Август Пром” победил в одной из пяти процедур и на данный момент остается единственной компанией, которая не заключила договор с железной дорогой.

Компания “Август Пром” входит в орбиту “Трейд Коммодити”, которая входит в бизнес-группу Андрея Адамовского. Последний является партнером влиятельного нардепа от Блока Петра Порошенко Александра Грановского. Сам Грановский свою причастность к “Коммодити” отрицает.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018