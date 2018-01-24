Суд запретил "Укрзализныце" требовать от "Трейд Коммодити" поставки топлива

Хозяйственный суд Днепропетровской области запретил “Укрзализныце” подписывать договор на 10 тысяч тонн дизтоплива с компанией “Август Пром”, которая победила на тендере 28 декабря 2017 года с ценой 26 090 гривен за тонну.
Об этом сообщает enkorr.
Иск был подан от созданной прошлым летом днепровской компании “Утиль Оил”, которая утверждает в суде, что “существенное уменьшение “Август Промом” суммы тендерного предложения при отсутствии на то объективных оснований может свидетельствовать об отсутствии у него намерения исполнять договор по такой цене”.
С 28 декабря 2017 года по 23 января 2018 года средние рыночные цены ДТ, по данным “Консалтинговой группы А-95”, увеличились на 8% – с 27 010 грн/т до 29 100 грн/т. Из-за девальвации и роста нефтяных котировок возможен их дальнейший рост.
Именно из-за существенного роста цен с момента проведения аукциона решение суда по иску “Утиль Оила” выгодно в первую очередь поставщику – компании “Август Пром”. Однако установить связь между компаниями не удалось.
Напомним, речь идет о тендере “Укрзализныци” на 50 тыс. т, объявленном 21 ноября 2017 г. Он был разбит на 5 отдельных процедур по 10 тыс. т каждая. Аукционы по всем процедурам состоялись 28 декабря. “Август Пром” победил в одной из пяти процедур и на данный момент остается единственной компанией, которая не заключила договор с железной дорогой.
Компания “Август Пром” входит в орбиту “Трейд Коммодити”, которая входит в бизнес-группу Андрея Адамовского. Последний является партнером влиятельного нардепа от Блока Петра Порошенко Александра Грановского. Сам Грановский свою причастность к “Коммодити” отрицает.
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