Стало известно, когда пациенты в Украине смогут себе выбрать врача

С 1 апреля 2018 года пациенты смогут выбрать своего врача первичной помощи и подписать с ним Декларацию. Врачом первичной помощи может быть семейный врач, педиатр или терапевт. Пациент может выбрать для себя любого врача, независимо от места регистрации или проживания.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Декларация о выборе врача первичной помощи, которую каждый украинец должен подписать со своим врачом, сообщает государству, что именно этот врач будет получать деньги за ведение конкретного пациента.

К этому времени подписания Деклараций о выборе врача происходит в пилотном режиме.