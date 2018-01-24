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Стало известно, когда пациенты в Украине смогут себе выбрать врача

Стало известно, когда пациенты в Украине смогут себе выбрать врача

С 1 апреля 2018 года пациенты смогут выбрать своего врача первичной помощи и подписать с ним Декларацию. Врачом первичной помощи может быть семейный врач, педиатр или терапевт. Пациент может выбрать для себя любого врача, независимо от места регистрации или проживания.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Декларация о выборе врача первичной помощи, которую каждый украинец должен подписать со своим врачом, сообщает государству, что именно этот врач будет получать деньги за ведение конкретного пациента.

К этому времени подписания Деклараций о выборе врача происходит в пилотном режиме.

По материалам УБР
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