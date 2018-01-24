Intel советует не использовать её сбойную заплатку

После публикации информации об уязвимостях современных процессоров Spectre и Meltdown корпорация Intel представила первые обновления, призванные снизить риск новых потенциальных атак
Но заплатка против Spectre привела не только к небольшому снижению производительности (особенно на старых чипах), но и к другой проблеме: некоторые компьютеры стали непроизвольно перезагружаться.
Intel готовит очередную заплатку против уязвимости Spectre после того, как пользователи начали сообщать, что последнее исправление стало вызывать проблемы с перезагрузками систем. Компания теперь рекомендует, чтобы её партнёры перестали устанавливать оригинальную заплатку и вместо этого приступили к тестированию новой, улучшенной версии.
Исполнительный вице-президент и управляющий подразделения ЦОД Навин Шеной сообщил в официальном блоге, что компания «определила первопричину» нестабильности систем на базе процессоров Broadwell и Haswell, а на прошедших выходных передала партнёрам новое исправление для обкатки.
«Мы рекомендуем OEM-производителям, поставщикам облачных сервисов, производителям систем, поставщикам программного обеспечения и конечным пользователям прекратить установку текущих версий обновлений, поскольку они могут привести к более частым, нежели ожидалось, перезагрузкам и другому непредсказуемому поведению систем», – подчеркнул Шеной.
На прошлой неделе Intel сообщила общественности, что работает над исправлением нестабильных заплаток, но на тот момент ничего не говорила о времени доступности новых для конечных пользователей. У производителей компьютеров есть некие тестовые обновления.
Intel признала, что проблемная заплатка касается и более новых семейств её процессоров Ivy Bridge, Sandy Bridge, Skylake и Kaby Lake, и пока не ясно, будет ли исправлена эта проблема в готовящемся обновлении.
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