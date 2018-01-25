В Китае построят дрон грузоподъемностью 20 тонн (фото)

Созданная в 2016 году китайская компания Tengoen Technology обнародовала амбициозный план. Она собирается выпустить на рынок дрон с самой большой грузоподъемностью в мире. Также компания производит военные дроны, сообщает Popular Science.

В Китае наметилась тенденция к созданию гигантской авиационной техники. В конце 2017 года в стране испытали самый большой в мире самолет-амфибию. Государственная авиастроительная корпорация Китая работала над аппаратом AG600 почти 8 лет. По размерам самолет-амфибия сравним с Boeing-737 и предназначен для перевозки спасателей в поисковых операциях и тушения лесных пожаров. Самолет вмещает 50 человек во время спасательных операций, а во время тушения лесных пожаров способен набрать 12 тонн воды из водоема за 20 секунд. Максимальная взлетная масса судна — 53,5 тонны, а дальность полета — 4500 км.

К дронам с большой грузоподъемностью в стране также обратились не впервые. До этого состоялись первые в мире испытания беспилотника, чья грузоподъемность измеряется тоннами. Дрон получил название AT200. Длина беспилотника — почти 12 метров, высота — 4 метра. Максимальная взлетная масса может достигать 3,4 тонны, из которых 1,5 тонны приходятся на полезную нагрузку. Он способен летать 8 часов на скорости 313 км/ч. Беспилотник неприхотлив к условиям и способен взлетать и приземляться там, где нет идеально ровных поверхностей. Для взлета ему достаточно полосы длиной 200 м. Взлетает он тоже автономно. Высота полета — 6 км.



На этот раз уже частная китайская компания решила побить мировые рекорды. Tengoen Technology работает над огромным беспилотным дроном. Размах его крыльев должен составить 43 метра, а грузоподъемность — 20 тонн. За движение дрона будут отвечать 8 двигателей. При максимальной загрузке аппарат сможет пролететь 7500 км. Двухфюзеляжный беспилотник выполнен из углеродного волокна. Отсек для полезной нагрузки расположен между фюзеляжами. По планам компании, на рынок дрон попадет в 2020 году.