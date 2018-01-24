Правительство решило увеличить стоимость питания в детских садах

Стоимость питания в детских садах Украины будет повышаться.

Об этом рассказали в Кабинете министров.

Если не повышать стоимость питания, то дети будут недоедать, объясняют чиновники. А само повышение обусловлено ростом цен на продукты питания.

Планируется, что родители будут платить на 4-6 грн в день больше. В свою очередь повышение цен на продукты питания связано с решением Кабинета министров отменить государственное регулирование цен на социальные продукты, говорит народный депутат Сергей Трегубенко.

По итогам 2017 года цены на продукты питания выросли в среднем на 20-40%. Отмена госрегулирования прогнозируемо привело к повышению стоимости на все продукты питания. Также ситуация осложняется девальвацией национальной валюты.

В некоторых областях местные власти приняли решение уже изменить стоимость питания в детских садах и в новых квитанциях родители увидели суммы из расчета 22-24 грн за день пребывания в детском учреждении.

Депутат отметил, что если не пересматривать стоимость питания, дети недополучат еды и необходимых витаминов. Депутат не представляет, как можно обеспечить полноценное трехразовое питание за 15-20 грн в день.