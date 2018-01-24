В Украине разработали и выпускают легкий вертолет за $195 тыс. (видео)

Частная компания “Горизонт” из Белой Церкви представила легкие вертолеты собственной разработки SL-231 Scout.

Два вертолета уже скоро поступят заказчику.

Вертолет разработан в соответствии с международными стандартами АП-27 (FAR-27).

Разработку вертолета начали в 2012 году. Первый прототип представили на IX Международном авиационно-космическом салоне Авиасвит-XXI в Киеве. Первый летный экземпляр собрали в 2014 году и испытали в январе 2015 года.

Вертолет имеет одновинтовую схему с трехлопастным несущим винтом. Рулевой винт двухлопастный. Беспустотная конструкция лопастей несущего винта обеспечивает лучшие механические свойства лопасти и позволяет избежать накопления влаги внутри лопастей, что открывает возможность эксплуатации SL-231 в странах с влажным климатом. Каркас вертолета – это клепаная конструкция из дюралюминиевого сплава.

На официальном сайте производителя указано, что эта модель вертолета стоит $195 тыс.