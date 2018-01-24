В Украине разработали и выпускают легкий вертолет за $195 тыс. (видео)

Частная компания “Горизонт” из Белой Церкви представила легкие вертолеты собственной разработки SL-231 Scout.
Два вертолета уже скоро поступят заказчику.
Вертолет разработан в соответствии с международными стандартами АП-27 (FAR-27).
Разработку вертолета начали в 2012 году. Первый прототип представили на IX Международном авиационно-космическом салоне Авиасвит-XXI в Киеве. Первый летный экземпляр собрали в 2014 году и испытали в январе 2015 года.
Вертолет имеет одновинтовую схему с трехлопастным несущим винтом. Рулевой винт двухлопастный. Беспустотная конструкция лопастей несущего винта обеспечивает лучшие механические свойства лопасти и позволяет избежать накопления влаги внутри лопастей, что открывает возможность эксплуатации SL-231 в странах с влажным климатом. Каркас вертолета – это клепаная конструкция из дюралюминиевого сплава.
На официальном сайте производителя указано, что эта модель вертолета стоит $195 тыс.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нацполиция разоблачила наркоторговцев, занимавшихся майнингомВчера, 15:15 - 3019 18
По "индексу Биг-Мака" курс должен быть 8,9 гривны за доллар (инфографика)2 ч. назад - 2685 12
Подсчитано, сколько украинцев уже воспользовались безвизом с ЕСВчера, 16:15 - 1335 10
В "Нафтогазе" назвали выгоды закупок газа у России3 ч. назад - 1197 5
Биткойн потеряет 90% стоимости - эксперт4 ч. назад - 2419 2
Apple может остановить производство iPhone X - СМИВчера, 16:00 - 3189 1
Нацполиция разоблачила наркоторговцев, занимавшихся майнингомВчера, 15:15 - 3019 18
По "индексу Биг-Мака" курс должен быть 8,9 гривны за доллар (инфографика)2 ч. назад - 2685 12
Биткойн потеряет 90% стоимости - эксперт4 ч. назад - 2419 2
Wizz Air решил закрыть третью базу за последние месяцыВчера, 14:30 - 2236
Новый конкурент Tesla: китайцы показали "крылатый" электрокарПозавчера, 15:10 - 1556
Умные стекла будут обогревать здания20.01.2018, 15:10 - 2335 2
Обнаружен новый сверхпроводящий сплав с уникальными свойствами19.01.2018, 15:10 - 2574
Найден белок, продлевающий жизнь человеку - СМИ18.01.2018, 15:10 - 3847
Lexus представил суперроскошный внедорожник17.01.2018, 15:10 - 3995 5
МегабанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
У "Нафтогазі" назвали вигоди закупівлі газу у РосіїОбговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Итоги: Прогнозы 24.01.18Підсумки: прогнози