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Alstom запустит беспилотный грузовой состав в Нидерландах

Alstom запустит беспилотный грузовой состав в Нидерландах

Это первый подобный опыт для французской компании, которая на протяжении долгого времени оснащала вспомогательными системами управления поезда метро. Грузовой состав будет проезжать около 100 км без вмешательства машиниста.

Автоматический поезд Alstom уже в нынешнем году свяжет гавань Роттердама, крупнейшего порта Европы, со станцией CUP Valburg на востоке Нидерландов. Это — первенец проекта, в котором с французской компанией сотрудничают голландские компании ProRail и Rotterdam Rail Feeding, сообщает Reuters.

Alstom с 1970-х занималась автоматизацией движения в метрополитенах, которые закупают ее составы. Компания указывает, что автопилоты экономят энергию и позволяют уменьшить интервалы между поездами. В основном за счет того, что они разгоняются и тормозят более плавно и синхронно, чем составы с людьми-машинистами.

Однако автоматизация наземного состава — задача, в которой много дополнительных переменных. В метро системой ATO (Automatic Train Operation) можно оснастить все поезда, а на путях и станциях достаточно камер. Над землей внешние условия меняются в зависимости от погоды и времени суток, а автопилоту нужно учитывать, что в других поездах и в машинах на переездах — водители-люди.

Опыт по частично автоматическому управлению наземным поездом у Alstom уже есть. В прошлом году системой ATO оснастили парижские двухэтажные электрички RER-A.

«Автоматизированные поезда — инновационная повестка сразу в нескольких странах», — подчеркивает старший вице-президент компании в Европе Жан-Лука Эрбаччи.

Alstom работает также над другими проектами, которые должны придать новый импульс развитию железнодорожного транспорта. В Германии и Великобритании в течение четырех лет компания собирается запустить водородные поезда.

По материалам hightech.fm
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