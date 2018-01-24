В Борисполе появились киоски для самостоятельной сдачи багажа

В Международном аэропорту Борисполь установили несколько киосков для самостоятельной сдачи багажа, воспользоваться которыми могут пассажиры МАУ.
Новая процедура предусматривает, что пассажир размещает на весах рядом с устройством багаж, сканирует посадочный талон, получает багажную бирку и клеит ее на чемодан.
После этого сумку необходимо перенести на багажную ленту и получить багажный талон.
В случае, если пассажир не оплатил перевозку багажа или система зафиксирует превышение бесплатной нормы перевозки багажа, оплатить сбор за перевозку лишних вещей можно будет на стойке сдачи багажа.
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