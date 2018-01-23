Межбанк: доллар уронили валютный аукцион и продажи СКВ экспортерами

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 3,10 коп., на торгах вторника укрепился на 1,10 коп., оказавшись на уровне 28,8648 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 января с уровней предыдущего закрытия 28,88/28,91 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже около 10.13 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, упав к 28,87/28,90, реагируя на анонс НБУ о валютном аукционе по продаже дефицитного доллара. Объем мероприятия – $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 12.00 Киева. Между тем, до 10.30 цена доллара на межбанке не покидала цифру 28,87/28,90, и лишь около 10.33 опустилась к 28,855/28,865 UAH/USD, а сам межбанк перешел в режим ожидания аукциона, свернув активные действия.

К 11.00 держателей СКВ начали подводить нервы – на рынке появились предложения доллара, понизившие его цену до 28,85/28,86 UAH/USD. Эти уровни оставались действующими до появления первых цифр результатов валютного аукциона (12.10 Киева). Средневзвешенный курс аукционного доллара составил 28,8526, цена отсечки – 28,8500 UAH/USD. Приветствуя статистику, межбанк возобновил снижение цен «американца», оказавшихся на 12.15 на отметке 28,83/28,85, спустя полчаса доллар сделал еще шаг вниз – 28,820/28,845 UAH/USD. Вскоре стали известны остальные «нюансы» аукциона.

Было подано заявок участниками на приобретение $48,90 млн., из которых регулятор удовлетворил $47,30 млн. Максимальный курс валютного аукциона – 28,8600, средневзвешенный – 28,8526, минимальный (цена отсечки) – 28,8500 UAH/USD.

На обеденный перерыв около 13.00 Киева межбанк ушел на цифре 28,825/28,845 UAH/USD.

После обеда на межбанке активность редких участников межбанка свелась к расширению спреда до 28,82/28,85 UAH/USD.

На цифре 28,82/28,85 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот вторник.

Большинство сделок на межбанке 23 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,8648 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,8200 / 28,8500

евро – 35,3016/ 35,13383

российский рубль – 0,5098/ 0,5108

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2286 / 1,2287

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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