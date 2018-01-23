День финансов, 23 января: Порошенко без 336 тыс., Apple без iPhone X, Коломойский без "ялтинских квартир"

Во вторник, 23 января, пока сильные мира сего решали экономические вопросы сегодняшнего и завтрашнего дня, в Ялте собрались лишить Коломойского квартир, а Bloomberg проанализировал, куда же лучше всего инвестировать в 2018:

Квартиры Коломойского. В аннексированном Россией Крыму выставили на продажу ялтинские квартиры, которые ранее принадлежали украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Всего от реализации вышеуказанных квартир в Ялте планируется получить не менее 330 миллионов рублей (156 млн гривен – ред.).

Украина поднялась в рейтинге лучших стран мира. Страна улучшила свои позиции в рейтинге лучших стран мира, поднявшись на 69 место в рейтинге американского журнала US News & World Repor.

Стоит заметить, что пока Украина улучшает свои позиции в рейтинге американского журнала, увеличивается госдолг страны в национальной валюте.

Инвестировать в 2018. Bloomberg составило рейтинг наиболее привлекательных для инвестиций развивающихся стран. Первые три места рейтинга заняли Мексика, Турция и Чехия. А вот Совет ЕС исключил ряд стран из списка налоговых гаваней.

Зарплата на благотворительность. Заработная плата Президента Украины Петра Порошенко в 2017 году составила 336 тыс. грн, и, как отмечают в АП, вся сумма была направлена на благотворительность.

Apple может остановить производство iPhone X. Таким образом, новый iPhone X может стать второй отмененной моделью Apple – после закрытия производства iPhone 5C в 2014 году. Что послужило этому причиной, читайте здесь.

В Украине объявили первый тендер на частоты 4G. Первый в Украине тендер на 4G в диапазоне 2600 МГц состоится 26 января 2018 года.

Wizz Air закрывает третью базу. Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о закрытии своей базы в Праге. Также перевозчик намерен закрыть 6 из 9 направлений, сохранив рейсы только в Лондон-Лутон, Бари и Кутаиси. Отметим, что база в Праге стала третьей базой Wizz Air, о закрытии которой авиакомпания объявила в последние месяцы.