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Подсчитано, сколько украинцев уже воспользовались безвизом с ЕС

Подсчитано, сколько украинцев уже воспользовались безвизом с ЕС

С начала действия безвизового режима в страны Европейского союза выехали почти 402 тыс. украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

“С начала безвиза — почти 402 тыс. человек”, — сообщили в пресс-службе.

Больше всего украинцев с биометрическим паспортом пересекали границу с Польшей (94,5 тыс.), Словакией (почти 27 тыс.), Венгрией (55 тыс.) и Румынией (79 тыс.). Воздушными путями воспользовались 146 тыс. человек.

Всего с начала действия безвиза был зафиксирован 61 отказ, однако эти данные могут быть некорректными, потому что люди не всегда об этом информируют.

Ранее сообщалось, что Государственная миграционная служба оформила в минувшем году 1 млн 113 тыс. 673 ID-карточки и 3 млн 989 тыс. 989 биометрических паспортов гражданам Украины.

Напомним, с 11 июня вступило в силу решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны (за исключением Великобритании и Ирландии).

По материалам УНН
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