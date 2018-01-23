УЕФА намерен ввести финансовые ограничения для трансферов

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин заявил, что организация будет бороться за то, чтобы остановить скупку лучших игроков богатыми клубами.

Об этом он рассказал газете The Telegraph.

“Самые богатые клубы скупают всех лучших игроков. Мы должны остановить это. Мы обяжем клубы, которые не будут соблюдать новые правила, заплатить налог на роскошь”, – сказал он.

Чеферин планирует провести встречу с владельцами топ-клубов, чтобы обсудить введение потолка зарплат для игроков и ограничений на агентские комиссионные.

Отмечается, что УЕФА также намерен ввести ограничения для трансферов таким образом, чтобы разница между покупками и продажами не составляла более 100 млн евро.

Также президент Союза намерен ограничить число игроков, которые могут одновременно находиться на контрактах в одном клубе.