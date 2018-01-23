В США сертифицировали самый большой самолет семейства Boeing Dreamliner

Широкофюзеляжный самолет Boeing 787-10 получил одобрение Федеральной авиационной администрации США (FAA).

Стартовая поставка воздушного судна, представляющего собой наиболее вместительную версию семейства Dreamliner, запланирована для сингапурского перевозчика Singapore Airlines в первой половине 2018 года, объявил американский авиапроизводитель. Изначально предполагалось, что стартовым эксплуатантом нового самолета будет американская авиакомпания United Airlines.

Выкатка Boeing 787-10, третьего и самого крупного варианта Dreamliner, состоялась на заводе в Норт-Чарлстоне, где находится линия сборки этих машин, в феврале прошлого года. Летные испытания воздушных судов начались в конце марта 2017 года. Всего в подготовке к сертификации участвовали три прототипа, которые суммарно налетали около 900 часов.

Сейчас в общей сложности получено более 170 заказов на этот тип воздушного судна от девяти клиентов по всему миру.

Напомним, что на авиасалоне Dubai Airshow 2017 ближневосточная авиакомпания Emirates заключила контракт на 40 таких машин с возможностью конвертации в Boeing 787-9.

Справка Finance.ua: