В Перу разрешат строить дороги в нетронутых джунглях Амазонки

В Перу утвердили закон, который позволяет строить дороги в самом отдаленном и нетронутом регионе тропических лесов Амазонки. Это место также убежище для изолированных групп коренного населения.
Закон, в котором говорится о строительстве дорог в приграничных зонах с “национальным приоритетом и интересами”, был оглашен как принятый через несколько часов после того, как Папа Римский Франциск завершил визит в страну, и предупредил, что леса и народы Амазонки еще никогда не были настолько близки к уничтожению.
В своем обращении в Пуэрто-Мальдонадо в пятницу Папа выступил против “давления со стороны крупных деловых кругов”, которые разрушают естественную среду обитания, жизненно важную для всей планеты.
Но закон, который способствует строительству дорог в Пурусе – регионе Амазонки, недалеко от границы с Бразилией, уже был одобрен конгрессом Перу и принят в понедельник, после того как никаких возражений со стороны исполнительной власти страны не возникло. Этот регион охватывает четыре национальных парка и может повлиять на пять резерваций для коренных народов, живущих в “добровольной изоляции”.
“Правительство явно не прислушалось к словам Папы Франциска”, – сказал Лидерсо Купер, глава федерации коренных народов Амазонки.
“Эти проекты не приносят пользу коренным народам. Это область с изолированными людьми, которые очень уязвимы”, – добавил он.
Как известно, джунгли Амазонки ежегодно редеют, и, как оказалось, дело тут не только в чрезмерной активности лесозаготавливающих предприятий. Речные заторы регулярно приводят к затоплению и отмиранию растительности.
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