Эксперт рассказал о трех ключевых нюансах, которые могут определить цену на нефть в 2018 году

В настоящее время мировой рынок нефти движется к более здоровому балансу между спросом и предложением. Этому особенно поспособствовало решение OПЕК и России о сокращении производства еще в декабре 2016 года, чтобы устранить перенасыщенность, которая сложилась после быстрого роста производства без участия ОПЕК в период с 2011 по 2014 год.

Об этом порталу Finance.ua сообщил Оле Слот Хансен, глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке.

Со слов эксперта, сильный спрос обусловлен текущим синхронизированным глобальным ростом и несколькими сбоями поставок в течение последнего квартала, что помогло поднять цену намного выше уровней, которые ранее были видны как возможные на этом этапе восстановления. Однако эта работа еще не завершена, и ноябрьское решение о продлении первоначального соглашения о сокращении производства до конца 2018 года с пересмотром в июне стало самым явным признаком проблемы, которая все еще впереди.

“К ОПЕК и России, обещавшим сохранить производство, стоят три ключевых вопроса, которые могут определить цену на нефть в 2018 году: реакция производства на более высокие цены (не в последнюю очередь от производителей сланцевых разработок в США), потенциал возможных новых сбоев в поставках и сохраняющееся укрепление в мировой экономики, – говорит Хансен. – Запрет на любые геополитические беспорядки, рекордный 1 млрд баррелей нефти, удерживаемый фондами в начале 2018 года, может стать потенциальным вызовом нынешнему бычьему импульсу. Сезонное замедление спроса со стороны автомобилистов и нефтеперерабатывающих предприятий должно показать увеличение уровня запасов в течение первого квартала. Есть некоторые опасения по поводу китайской экономики в 2018 году, которые, в конечном итоге, могут привести к более низкому, чем ожидалось, росту спроса”.

Учитывая влияние цены на нефть в несколько сотен тысяч баррелей в день на изменение спроса или предложения, эксперт предполагает, что риск, особенно в течение ближайших месяцев, перекошен в сторону снижения цен, при этом сырая нефть марки Brent рискует вернуться к 60 долл. США за баррель.

“К концу года нефть марки Brent может стоить 60 долл. / баррель, при этом нефть марки WTI на три доллара ниже – на уровне 57 долл. / баррель”, – резюмирует Хансен.