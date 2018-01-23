По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” 56,165 млн и 68,430 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (66 и 34). Максимальный курс продажи доллара 28,98 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,85-28,86 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 100 активных заявок по доллару на сумму более 124, 595 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,7500 – 387 500
28,8000 – 1 700
28,8000 – 17 500
28,8100 – 4 400
28,8200 – 7 000
28,8200 – 200
28,8300 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.8592
средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.7937
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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