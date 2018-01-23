Нацполиция разоблачила наркоторговцев, занимавшихся майнингом

Правоохранители разоблачили преступную группу наркоторговцев, которая, кроме распространения наркотиков на территории Украины, занималась майнингом криптовалют.

Об этом говорится в пресс-релизе Нацполиции Николаевской области.

Спецоперация проходила 21 января в рамках уголовного производства, начатого по признакам ч. 2 ст. 307 Уголовного Кодекса Украины “Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов”.

Правоохранители провели одновременно более 30 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов дела – в Николаеве и в Киеве.

Установлено, что указанные граждане организовали преступную группировку для незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ путем “закладок”.

Сбыт осуществлялся с помощью соцсети, где указывались цены и вид наркотических средств, а также места их тайников. Деньги за товар дельцы получали от клиентов через электронные кошельки платежных систем.

В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили неопровержимые доказательства преступной деятельности дельцов: банковские карточки для ведения расчетов с покупателями, мобильные телефоны и сим-карты операторов мобильной связи, черновые записи преступной деятельности, разнообразное оружие.