В какие развивающиеся страны следует инвестировать в 2018 — рейтинг Bloomberg (инфографика)

Агентство Bloomberg составило рейтинг наиболее привлекательных для инвестиций развивающихся стран. Первые три места рейтинга заняли Мексика, Турция и Чехия. Вloomberg поясняет, что первые две страны попали так высоко благодаря низкому курсу своих национальных валют.

“Если вы сейчас ищете объекты для покупок, Турция и Мексика стоят особняком, потому что там все относительно дешево,— заявил Bloomberg Такеси Йокоути из японской компании Daiwa SB Investments, в управлении которой находятся активы на $50 млрд.— Когда политические риски спадут, вполне можно найти момент для входа, учитывая крепкие фундаментальные показатели и высокую доходность”, — поясняют в издании. По данным Bloomberg, в настоящее время доходность по пятилетним государственным облигациям Турции составляет 13%, в Мексике — 7,5%.

Традиционные лидеры по инвестпривлекательности — Индия и Китай — в рейтинге Bloomberg оказались на последних строчках. Россия в рейтинге заняла лишь 15-е место в основном из-за относительно низких показателей по сальдо текущих счетов, оценки активов и суверенного кредитного рейтинга.

Рейтинг инвестиционной привлекательности развивающихся рынков в 2018 году:

1. Мексика

2. Турция

3. Чехия

4. Польша

5. Малайзия

6. Южная Корея

8. Колумбия

9. Перу

10. ОАЭ

11. Чили

12. Тайвань

13. ЮАР

14. Бразилия

15. Россия

17. Филиппины

19. Китай

20. Индия

Издание отмечает, что при составлении списка из 24 крупнейших развивающихся стран мира, входящих в индекс развивающихся рынков MSCI, им пришлось исключить четыре страны.

В рейтинг не попала Греция, поскольку там нет собственной национальной валюты и используется евро, а также Египет, Катар и Пакистан из-за нехватки необходимых данных.

При составлении рейтинга аналитики Bloomberg использовали комбинацию таких показателей, как объем и динамика ВВП, сальдо текущего счета для каждой отдельной страны, оценка ее суверенных активов, эффективный валютный курс и суверенный кредитный рейтинг.